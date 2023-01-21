أوقاف الأقصر تعلن ترقية 317 موظفا من العاملين بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن صدور قرارات الترقية لعدد 317 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعة، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من بين مفردات دور وزارة الأوقاف الاهتمام بالجانب الوظيفي لكافة العاملين بها، حيث تشرفت المديرية بصدور قرارات الترقية لعدد 317 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعة، وجهاً مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الإختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.

وكان قد كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية، حيث تم إفتتاح 22 مسجدا وتنظيم 18632 جلسة قافلة دعوية، و5038 جلسة برنامج صيفى للطفل، و6420 جلسة برنامج تثقيفي للطفل، وذلك على مدار العام الماضي في مختلف أرجاء المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تم اعتماد عدد 326 مسجدا ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى التثقيفي للطفل، واعتماد عدد 28 مسجدا لأداء الدروس المنهجية، وإعتماد مقرأة نموذجية، و156 مقرأة عامة للجمهور، و26 مقرأة للأئمة والأعضاء، ومجلس إفتاء بأوقاف الأقصر، و5 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء بها، و20 مسجدا لفعاليات برنامج المنبر الثابت، و4 أسبوع ثقافى.