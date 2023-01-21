"الأوقاف" تعقد اليوم دورة تدريبية فى الحاسب الآلى لـ30 إماما وواعظة

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم السبت 21 يناير ، وحتى الخميس 2 فبراير المقبل، فى أكاديمية الأوقاف الدولية دورتين تدريبيتين في الحاسب الآلى تنظمهما وزارة الأوقاف لـ 30 إمام وواعظة، فى إطار جهود الوزارة للإعداد الجيد والتميز العلمى فى كافة وجوه المعرفة وخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى.

وفيما يلى أسماء الأئمة والواعظات المشاركون في الدورة:

أولًا: الدورة الصباحية وهى رقم (109) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

1 - شريف أحمد عبد السلام الحماقى - القليوبية - إمام وخطيب

2 - حافظ محمد حافظ أحمد قابيل - القليوبية - إمام وخطيب

3 - مجدى سيد شعبان محمد - الفيوم - إمام وخطيب

4 - عبد البديع عثمان محمد عثمان - شمال سيناء - إمام وخطيب

5 - أحمد السيد أحمد صالح - الشرقية - إمام وخطيب

6 - أحمد السيد محمد عطية - الشرقية - إمام وخطيب

7 - محمد محمد أحمد سويلم - الشرقية - إمام وخطيب

8 - محمد أحمد سلطان - المنيا - إمام وخطيب

9 - عمر محروس مصطفى سليم - المنيا - إمام وخطيب

10 - خالد جمعة عبدالله الطنوبى - البحيرة - إمام وخطيب

11 - يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد - الإسكندرية - إمام وخطيب

12 - محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب

13 - محمد عوض عوض الموافى - دمياط - إمام وخطيب

14 - آية محمد محمد على خطاب - القاهرة - واعظة

15 - نهلة قدرى عبدالحميد محمد - القاهرة - واعظة

ثانيًا: الدورة المسائية وهى رقم (110) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

1 - محمد على محمد على سليمان - المنيا - إمام وخطيب

2 - محمود كمال أحمد خضر - المنيا - إمام وخطيب

3 - محمد محمد محمد محمد مسعود - قنا - إمام وخطيب

4 - محمد عادل محمد محمد - الشرقية - إمام وخطيب

5 - أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية - إمام وخطيب

6 - أشرف عبدالله الحفنى العدل - الدقهلية - إمام وخطيب

7 - أحمد محسن على إبراهيم سالم - الدقهلية - إمام وخطيب

8 - هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم - الدقهلية - إمام وخطيب

9 - جمعة محمد جمعة الخور - البحيرة - إمام وخطيب

10 - أحمد إبراهيم جابر حبيب - البحيرة - إمام وخطيب

11 - أحمد شحاته محمد حسان - بنى سويف - إمام وخطيب

12 - محمد مختار عبد الله السيد - الأقصر - إمام وخطيب

13 - أحمد محمد محمد عبد الراضى - الأقصر - إمام وخطيب

14 - محمود عويس أحمد حسين - أسوان - إمام وخطيب

15 - صابر على عبد الحليم مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصى ويحتوى على (2) صورة شخصية ، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.