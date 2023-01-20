500 جنيه إسترلينى "غرامة حزام" لرئيس وزراء بريطانيا.. BBC: كان بيصور فيديو

تعرض ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا لغرامة قد تصل إلى 500 جنيه استرليني لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء رحلة إلى شمال إنجلترا.
وكان رئيس الوزراء يسجل مقطع فيديو على Instagram يوم الخميس خلال زيارة لثلاث بلدات للترويج لأجندة الحكومة للتسوية، الفيديو الذي يظهر سوناك وهو يستدير في مقعده للتحدث إلى الكاميرا دون ربط حزام الأمان ، تمت إزالته الآن من موقع التواصل الاجتماعي.
وقالت داونينج ستريت إن الحادث كان "خطأ وجيزا فى التقدير"، لكن شرطة لانكشاير أعلنت تغريم سوناك بسبب المخالفة.
وقالت الشرطة: "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا دون ارتداء حزام الأمان أثناء وجود راكبا في سيارة متحركة في لانكشاير، وبعد النظر في هذا الأمر ، أصدرنا اليوم غرامة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا من لندن"، دون ذكر اسم رئيس الوزراء.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية قد اعتذر رئيس الوزراء عن الخطأ ، قائلا إن خلع حزام الأمان لتصوير مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان "خطأ في التقدير".
ووفقا للتقرير، عدم ارتداء أي شخص يحمل غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني كحد أقصى وقال المتحدث باسمه للصحفيين إن سوناك "يقبل تماما أن هذا كان خطأ ويعتذر".
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "يعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء حزام الأمان".
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