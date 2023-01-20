500 جنيه إسترلينى "غرامة حزام" لرئيس وزراء بريطانيا.. BBC: كان بيصور فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

تعرض ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا لغرامة قد تصل إلى 500 جنيه استرليني لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء رحلة ‏إلى شمال إنجلترا.‏

وكان رئيس الوزراء يسجل مقطع فيديو على ‏Instagram‏ يوم الخميس خلال زيارة لثلاث بلدات للترويج ‏لأجندة الحكومة للتسوية، الفيديو الذي يظهر سوناك وهو يستدير في مقعده للتحدث إلى الكاميرا دون ‏ربط حزام الأمان ، تمت إزالته الآن من موقع التواصل الاجتماعي.‏

وقالت داونينج ستريت إن الحادث كان "خطأ وجيزا فى التقدير"، لكن شرطة لانكشاير أعلنت تغريم ‏سوناك بسبب المخالفة.‏

وقالت الشرطة: "تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا ‏دون ارتداء حزام الأمان أثناء وجود راكبا في سيارة متحركة في لانكشاير، وبعد النظر في هذا الأمر ، ‏أصدرنا اليوم غرامة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا من لندن"، دون ذكر اسم رئيس الوزراء.‏

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية قد اعتذر رئيس الوزراء عن الخطأ ، قائلا إن خلع حزام الأمان لتصوير ‏مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان "خطأ في التقدير".‏

ووفقا للتقرير، عدم ارتداء أي شخص يحمل غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني كحد أقصى وقال المتحدث ‏باسمه للصحفيين إن سوناك "يقبل تماما أن هذا كان خطأ ويعتذر".‏

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "يعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء حزام الأمان".‏