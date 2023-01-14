انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا لاستخدامه طائرات خاصة فى التنقل داخل المملكة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، تعرض لانتقادات واتهام بإهدار أموال دافعي الضرائب والاستهزاء باستراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة المناخ ، بعد استئجار طائرة خاصة لرحلة ثانية داخل المملكة المتحدة في غضون أسبوع.

وقام رئيس الوزراء برحلة مدتها 90 دقيقة تقريبًا في طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي إلى اسكتلندا في زيارة استمرت يومين ، حيث عقد اجتماعاً مع رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجون ، وأعلن عن افتتاح ميناءين جديدين.

والتقى الزعيمان في إينفيرنيس ، قبل أن يتوجه سوناك إلى ميناء كرومارتي فيرث القريب للاحتفال بالإعلان عن خطط إنشاء ميناء حر أخضر هناك. وعاد إلى داونينج ستريت – مقر رئاسة الوزراء- بعد ظهر يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الرحلة ذهابًا وإيابًا ، التي جاءت بعد أيام من استقلال سوناك رحلة أخرى على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لمسافة 200 ميل إلى ليدز، دفعت حزب العمال لاتهامه بتطوير "عادة باهظة الثمن تتمثل في التجول على متن طائرات خاصة يمولها دافعو الضرائب".

وقالت أنجيلا راينر ، نائبة زعيم الحزب ، إن على رئيس الوزراء أن يشرح لماذا "رأى أنه من المناسب التحرك على طائرة ثمينة وصفت بأنها مهمة لأمن المملكة المتحدة".

وأضافت: "بالإضافة إلى الاستهزاء باستراتيجية" عدم استخدام الطائرات الصغيرة "الخاصة بحكومته ، فإنها تكشف عن رئيس وزراء بعيد المنال بشكل يائس ، مما يترك الجمهور يدفع ثمن سوء تقديره وسلوكه المسرف."

واتهمت راينر المحافظين بإنفاق أموال دافعي الضرائب "بتهور" ، وتعهدت بأن يتعامل حزب العمال معها "بالاحترام الذي يليق بها".

وجاء النقد بشأن تكلفة الرحلة من حزب الديمقراطيين الأحرار. وقالت ديزي كوبر ، نائبة زعيم الحزب ، إن تكلفة مثل هذه الرحلة أثبتت مدى "بعد" سوناك عن الواقع وفقدانه الاتصال به.

وقالت: "ماذا عليه أن يقول لجميع الركاب الذين لم يكن لديهم خيار ركوب طائرة خاصة للعمل عندما فشلت حكومته في إلغاء الإضرابات؟"

ودافع مجلس الوزراء عن استخدام رئيس الوزراء للطائرة بدلا من القيادة أو ركوب القطار. وقال المتحدث باسم سوناك إن القرارات المتعلقة بنقل رئيس الوزراء تستند إلى "أفضل استخدام لوقته وتمويل دافعي الضرائب".