نصائح طبية لمحاربة ارتفاع الكوليسترول فى الشتاء.. أبرزها تقليل الملح

كتبت ميرفت رشاد

عندما ترتفع مستويات الكوليسترول فى الدم، فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك، وخلال فصل الشتاء تكون مستويات الكوليسترول فى ذروتها، لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، لكن هناك تقنيات لخفض ارتفاع الكوليسترول، وفى التقرير التالى نستعرض نصائح فعالة وسهلة للحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

نصائح لمساعدتك على إدارة الكوليسترول فى الشتاء



1. ممارسة الرياضة

لا تؤدى ممارسة الرياضة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدتك في الوصول إلى أهداف أخرى مثل فقدان الوزن، والذي يحافظ أيضًا على مستويات الكوليسترول الصحية، ويمكن أن تساعد زيادة معدل ضربات القلب في خفض ضغط الدم والكوليسترول وقياس الوزن حتى لو لم يكن وزنك زائداً، ننصح بممارسة تمارين معتدلة لمدة 2.5 ساعة على الأقل كل أسبوع، للحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

2. تخطى بعض الأطعمة

ستتحسن صحتك العامة إذا تابعت كمية الطعام التي تتناولها لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه، ستستفيد مستويات الكوليسترول بشكل خاص من تناول بعض الوجبات وتجنب وجبات أخرى، ابدأ بتجنب أو تناول كميات أقل من الدهون المشبعة، والتي توجد عادة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة بما في ذلك الكعك والكعك وصفار البيض.

3 . أضف الأوميجا 3 إلى نظامك الغذائي

لا يتأثر كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومع ذلك فإنها توفر أيضًا مزايا إضافية لصحة القلب، مثل خفض ضغط الدم، زد من تناول الأطعمة مثل السلمون واللوز والزيوت النباتية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، قم بتخزين الكثير من الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون ودقيق الشوفان والفول وغيرها من الأطعمة.

4. تجنب الإفراط فى تناول الحلويات

الحلويات غنية بالسعرات الحرارية والسكريات المضافة والكوليسترول، وقد تؤدى إلى السمنة، لذلك ابذل جهدًا لتقليل تناول الحلوى خاصة في الشتاء، لأنك يمكن أن تكون أقل نشاطًا، تناول الفاكهة كبديل صحي قد يقلل من رغبتك في تناول الحلويات.

5. تناول المزيد من الألياف

هناك استراتيجية أخرى جيدة لخفض الكوليسترول فى الشتاء وهي تناول المزيد من الألياف، عن طريق منع دخول الكوليسترول الضار إلى مجرى الدم، فإن تناول الألياف يقلل الكوليسترول، وتعتبر الفاصوليا والحبوب والفواكه مثل التفاح من أفضل مزودي الألياف، تساعد الألياف أيضًا في تقليل الجوع وتجعلك ممتلئًا، هذا يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

6. التقليل من تناول الملح

قد يرتفع ضغط دمك إذا كنت تستهلك الكثير من الملح في نظامك الغذائي، تزداد احتمالية الإصابة بالعديد من اضطرابات القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم، يمكنك التحكم في ضغط الدم والكوليسترول عن طريق تقليل كمية الصوديوم في نظامك الغذائي، ابدأ بتقليل تناول الوجبات السريعة المشهورة باحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.