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معلم قنائى يجذب المتابعين لتعلم اللغة الإنجليزية بالجلباب والشال.. صور

الجمعة، 20 يناير 2023 09:22 م
معلم قنائى يجذب المتابعين لتعلم اللغة الإنجليزية بالجلباب والشال.. صور كمال مصطفى معلم اللغة الإنجليزية
قنا- صابر سعيد

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بهدف التبسيط للمتابعين ووصول اللغة الإنجليزية إلي قاعدة كبيرة من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي بقنا، ابتكر موجه للغة الإنجليزية طريقة جديدة للعرض من خلال مقاطع على الفيس بوك يرتدي في بعضها الجلباب البلدي الصعيدي ويبسط القواعد والنطق للمتابعين له، مما جذب انتباه العديد وتناقلوا الفيديوهات عبر صفحات "الفيس بوك".

وقال كمال مصطفي النحاس، موجه لغة إنجليزية من مركز أبوتشت بقنا، إن بداية تطبيق الفكرة كانت في عام 2017 وهي إنشاء قناة على اليوتيوب وطرح فيديوهات من خلالها وتعليم مجموعة الصوتيات، ولكن الأعداد كانت قليلة وتابعها المتخصصين فقط والذي يدرسون مواد ومناهج إنجليزية.

وأوضح النحاس، أنه بعد ذلك عرض الفيديوهات على صفحة التواصل من خلال تبسيطها لتشمل الجميع، وليس متخصصين فقط وهدفها النطق السليم بسهولة وتقوية مهارات التحدث والاستماع.

وأشار كمال مصطفي النحاس، موجه اللغة الإنجليزية، إلي أن ظهر بالجلباب الصعيدي في حلقات قدمها وأبدى البعض إعجابهم بها، ربما لغرابتها عنهم لاسيما أن المحتوى عن اللغة الإنجليزية ونجحت في توصيل المعلومة.

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معلم قنائى يجذب المتابعين لتعلم اللغة الإنجليزية 

 

كمال مصطفي معلم اللغة الإنجليزية
كمال مصطفي معلم اللغة الإنجليزية


 


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