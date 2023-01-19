"ويجز" يثير الجدل بامتحان اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس وأستاذة المادة تعلق

كتب محمود راغب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من امتحان بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة عين شمس ، الذى جاء فيه سؤالًا من أغنية ويجز ويتضمن كلمات إحدى أغانيه: عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة تبخر سحري.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة بلال مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس ، إن سؤال ويجز الذي جاء في امتحان الفرقة الرابعة لطلاب كلية الألسن، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد فيه أي مشكلة إطلاقًا، موضحة أن أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة وتناسب جميع الطلاب.

وأضافت الدكتورة غادة بلال في بيان للكلية، أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان.

وأشارت إلى أن الهدف من وجود هذا السؤال هو إعلاء الحس النقدي، ولابد من وضع نصوص باللغة العربية سواء بالفصحى أو العامية أو الإنجليزية في الامتحان، حتى يستطيع الطلاب المقارنة بين جميع الأشياء والتطبيق بشكل صحيح.

وتابعت بلال، أن هذه الطريقة مثالية للغاية وسبب وجود هذه الأغنية لتقارب عمر الطلاب من عمر ويجز ويسمعونه كثيرًا ويناسب العصر الذي نعيش فيه حاليًا.

وأكدت مدرس اللغويات، أنها حاولت التوصل إلى كاتب الأغنية قبل وضع الامتحان ولكن فشلت المحاولة ووضعت اسم المغني حتى يتم التوثيق فقط لا غير، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.