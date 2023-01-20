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معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم بالمحافظات

الجمعة، 20 يناير 2023 03:30 ص
معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها أمام المواطنين اليوم بالمحافظات معارض أهلا رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر معارض أهلا رمضان اليوم الجمعة فى استقبال المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير، حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. 

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن معارض أهلا رمضان فى كافة المحافظات تتضمن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما أن المعرض  بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات 30%، بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.


التموين

زيت الطعام

مخزون زيت الطعام

معارض اهلا رمضان

تخفيضات اهلا رمضان

مخزون السلع الغذائية

أسعار زيت الطعام

أسعار الزيت

سعر زيت الطعام

سعر السكر

سعر الأرز

أسعار السلع الغذائية

سعر اللحوم

أسعار اللحوم

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