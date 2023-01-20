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مركز التدريب بـ"رى كفر الشيخ" يناقش قضية "حماية النيل من التلوث"

الجمعة، 20 يناير 2023 11:54 م
مركز التدريب بـ"رى كفر الشيخ" يناقش قضية "حماية النيل من التلوث" دورة تدريبية عن حماية نهر النيل بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد فرع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بكفر الشيخ ، ختام الدورة التدريبية "الحجز الإدارى وآلية تحرير المخالفات" ، بحضور 31 متدربا من المهندسين ومندوبي الحجز الإداري وتناولت الدورة مناقشة القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومجاريه من التلوث، والموارد المائية والري  و الحجز الإدارى،بالإضافة إلى إجراءات ونماذج الحجز الإدارى وبطلانه وإعداد المقايسة الختامية فى محضر المخالفات،  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

وتحرص المحافظة،وزارة الري والموارد المائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  والدكتور هاني سويلم ، وزير الري والموارد المائية، على إزالة التعديات على نهر النيل، فتم إزالة 8 حالات تعدي على نهر النيل، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

 

‏‎يذكر أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

 

 
جانب من الحضور بالدورة التدريبية
جانب من الحضور بالدورة التدريبية

 

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

 

دورة تدريبية عن حماية نهر النيل بكفر الشيخ
دورة تدريبية عن حماية نهر النيل بكفر الشيخ

 

 

 

 


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