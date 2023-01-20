محافظ مطروح يشدد على رفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة

كتب - أحمد الزغبى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة، على إزالة جميع الإشغالات والتعديات على الأرصفة بشارع الإسكندرية والثانوية وجميع شوارع وسط المدينة، موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق وإدارة مرور مطروح ، بعمل خطوط إشارات على الأرصفة وتحديد مسار للمشاة كحق لعبور المواطنين حفاظا على سلامتهم، ومنع تعدي أصحاب المحلات عليها وعمل محضر لأى تجاوزات، كذلك قيام كل صاحب محل بتوفير صندوق لتجميع القمامة أمام محله للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة.

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقب صلاة الجمعة بجولة ميدانية بشارع إسكندرية وشارع الثانوية العسكرية، يرافقه العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، واللواء محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح، والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح للاطلاع ميدانيا على مقترح التعديلات المرورية بشوارع وسط المدينة لتيسير حركة المرور والمواطنين والاستماع لآراء عدد من المواطنين حول المقترح.

وتفقد محافظ مطروح امتداد شارع الثانوية منطقة الطبية والجارى أعمال توسعته وتطويره مع إزالة الجزيرة الوسطى لتيسير الحركة المرورية ومنع الإشغالات، موجها بتركيب بلدورة في وسط الشارع للفصل بين الاتجاهين مع رفع الأعمدة الجانبية والإبقاء على الأعمدة وسط الشارع بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة الكهرباء.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية تموين مطروح، أنه بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الجشع والغلاء ، تم توفير زيت زمزم للبيع بسعر 35 جنيه الزجاجة 800 مللي، وذلك بفروع دلتا ماركت أمام البنك الاهلي فرع علم الروم والمعرض اللوجيستي تحت إشراف التموين، حتي نفاذ الكمية.



محافظ مطروح خلال جولته الميدانية



محافظ مطروح خلال جولته الميدانية



محافظ مطروح خلال جولته الميدانية