حوار مجتمعى حول تعديل المسار المرورى بشوارع مدينة مرسى مطروح

كتب : أحمد الزغبي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم فتح حوار مجتمعى والتشاور قريبا حول مقترح تعديل المسار المروري لعدد من الشوارع بوسط مدينة مرسى مطروح لتيسير الحركة المرورية خاصة خلال موسم الصيف السياحى، وما تشهده المحافظة من إقبال سياحى، موضحا أن ما يتم حاليا هو مرحلة دراسة داخلية لمقترح التعديلات لحين الانتهاء وعرض المقترح على القيادات الشعبية وذوى الخبرة من أهالي مطروح مع الحرص على تحقيق المصالح والمنفعة العامة.

وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واللواء محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بمقترح تعديل المسار المرورى للشوارع.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم عمل تجربة تطبيق عملية باستخدام الحواجز الحديدية وصدادات النيوجرسي مقترح التعديلات، التي ليست هندسية ولكن مسارات مرورية دون تكلفة مالية لنقل الأعمدة والبلدورات، وإزالة الجزيرة الوسطى بالتعاون مع مجلس المدينة وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى تشغيل شارع إسكندرية من خلال 4 حارات وكذلك شارع عمر المختار، كما أن المقترح سيؤدى إلى منع أى إشغالات وتعديات على الشوارع.

وأضاف محافظ مطروح، أنه سوف يتم تحديد موعد قريبا بعد الانتهاء من الدراسات ووضع التصور النهائي للعرض على المهتمين والطرح المجتمعى لمناقشة واضافة اى تعديلات تؤدى إلى الصالح العام، وفي حال عدم جدوى للتعديلات المقترحة سيتم إبقاء الوضع على ماهو عليه حاليا.

وعلي صعيد آخر حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين ومتابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية ،تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث استمع لشكاوى عدد من من المواطنين بموجها بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.











