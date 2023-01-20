محافظ الوادى الجديد: وصول وحدة الكشف المُبكر عن أمراض الثدي مستشفى الداخلة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول وحدة الكشف المُبكر عن أمراض الثدي، المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر والتقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة ستتواجد بمستشفى الداخلة العام خلال الفترة من 22 حتى 26 يناير 2023، على أن يُستكمل العمل بمستشفى الخارجة التخصصى في الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2023، حيث ناشد قطاع الصحة سيدات المحافظة، بالاستفادة من المبادرة بالكشف والإطمئنان، حفاظًا على الصحة العامة للمرأة المصرية.

كانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تفقدت أعمال القافلة الطبية التي استقبلتها المحافظة، أمس الخميس، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار 4 أيام بمركزي الخارجة وباريس، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي وهاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.

والتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي، للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.

كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز والكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.