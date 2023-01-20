إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتى نقل بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتي نقل، مساء أمس الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان إخطار أمنى ورد إلى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوصول 12 مصابا في حادث مروري لمستشفى القرارة المركزي، وتبين تصادم سيارتي ربع نقل في الطريق الواصل بين قريتي "الكفاح" و " أبو هريرة" التابعتين لمركز الفرافرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من إيهاب مراد إبراهيم 30 سنة من الجيزة، محمد عيد سالم 22 سنة من الجيزة، هشام شعبان جمعة 20 سنة من الجيزة، حسن رجب ابراهيم 22 سنة ومقيم الجيزة،عماد رمضان محسن 42 سنة، من الجيزة، عاطف عيد مبارك 19 سنة من قنا، رامي عادل جمعة 17 سنة من الجيزة، محمد عمر على أحمد 39 سنة ومقيم سوهاج، على محمد حمدان 35 سنة ومقيم قنا، عبد الرحمن رمضان محسن 16 سنة ومقيم الجيزة، محمد أبو رواش عبد الحليم 23 سنة ومقيم الجيزة، محمود عماد رمضان 19 سنة ومقيم الجيزة. جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.