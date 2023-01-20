محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان نموذج تجربة إخلاء المستشفى الجامعى

كتب محمد صبحى والقليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، تجربة نموذج إخلاء مستشفى بنها الجامعى وذلك بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات الجامعية، وأيمن بيومى، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة أن ناجى مدير إدارة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية.

واستمع الحاضرون إلى شرح للأعمال التى تمت أثناء تنفيذ التجربة والتى تتضمنت إخلاء لـ 178 من العاملين بالمستشفيات الجامعية من ضمنهم 48 مريضاً.

من جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتجربة الاخلاء، والتى تأتى فى إطار استعدادات جامعة بنها لتنفيذ التدريب العملى لمجابهة الكوارث والأزمات، مؤكداً على أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن إقامة هذه التجربة داخل مستشفيات بنها الجامعية يأتى فى إطار التدريب على كيفية مواجهة الأزمات وإدارتها باعتبار إدارة الأزمات أصبحت علما مهماً يجب الاعتماد عليه عند حدوث أى أزمة أو كارثة، مشيرا الى ان السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشرى وهو ما تسعى إليه الجامعة فى كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي.

من جانبه وجه اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء الشكر لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها على تنفيذ هذه التجربة لحماية الأفراد والممتلكات وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية فى حالة الأزمات والكوارث، مشيرا الى أنه سيتم تعميم التجربة كمنوذج يحتذى به على مستوى المستشفيات.