فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة سيدة "شرقت فى بصلة" أثناء إفطارها

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 55 عاما، تعاني من اختناق وزرقة بالوجه بسبب تعرضها لحالة شرقان في جزء من "فحل بصل"، يصل طوله حوالى 13 سم، وتم تعافي السيدة وخروجها من المستشفى.

وأكد الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، ورئيس الفريق الجراحي، أنه استقبل قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي مريضة تبلغ من العمر 55 سنة، وعندما كانت تفطر في الصباح فول وطعمية "فطار المصريين"، تعرضت لحالة شرقة في جزء من "فحل بصل" طوله 13 سم، ودخل كله بالقصبة الهوائية وأدي إلى اختناق وزرقة بالوجه.

وأضاف "الجزار"، أنه تم علي الفور إدخالها العمليات واستخراج الجسم الغريب بنجاح، وتم افاقتها بقسم جراح القلب والصدر بالمستشفي واستقرت حالتها تماما وتصرخ لها بالخروج عقب ذلك.

ومن ناحيته قدم الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي، الشكر لطاقم التخدير الرائع العظيم الذي لا يتأخر عن أي حالة بقيادة الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة هبة حمدي، والدكتورة أسماء فتح الباب، وكذلك تمريض العناية والعمليات الذي يتفاني في أداء عمله علي أكمل وجه.