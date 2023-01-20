محافظ القليوبية: تشكيل لجنة لمتابعة موقف 5 مبان مخالفة بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بحي شرق شبرا الخيمة، استجابة لشكوي المواطنين بخصوص البناء المخالف بدون تراخيص، حيث تم المرور بشارع 15 مايو ومنطقة أرض الزجاج بمسطرد على ترعة الإسماعيلية.

ووجه "الهجان"، بتشكيل لجنة من إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وحي شرق شبرا لمتابعة موقف 5 مباني مخالفة، كما وجه بضبط ونش لرفع لوازم البناء من مبني مخالف بشارع 15 مايو، وخلال الجولة وجه بالإعداد لحملة مكبرة لإزالة الاشغالات على ترعة الإسماعيلية وشارع 15 مايو.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، وجاء ذلك بحضور العميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.