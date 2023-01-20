محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه استهل المحافظ بتفقد أعمال تطوير امتداد شارع فريد ندا اتجاه كوبري أتريب ومدخل بنها القبلي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وتابع المحافظ، أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة المدخل، كما سيتم تحويل المسار من الاتجاه القادم من القاهرة والبدء في أعمال التطوير في الاتجاه الأخر القادم من مدينة بنها متجه إلى القاهرة من كمين الأهرام حتي الطريق الزراعي، كما وجه بإعادة تأهيل أعمدة الكهرباء علي جانبي كوبري أتريب حتي الطريق الزراعي، مع تحويل كابلات الكهرباء إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلي زراعة أشجار نخيل علي جانبي الطريق، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد محطة المياه بشبلنجة بطاقة 17000 متر3/يوم، وبتكلفة تصل 100 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس المقبل، كما تفقد محطة معالجة صرف صحى شبلنجة، بطاقة 20 ألف متر3/يوم، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98%، وتخدم قرى "شبلنجة - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع - كفر الشموت"، كما وجه المحافظ مسئولي شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة استلام المحطة وبدء التشغيل خلال الشهر الجاري.



مدخل مدينة بنها القبلى



محطة مياه شبلنجة



محافظ القليوبية يتفقد محطات الصرف ومياه الشرب



محافظ القليوبية خلال الجولة



بدء أعمال التطوير



كوبري أتريب ببنها



الانتهاء من أعمال الإنشاء