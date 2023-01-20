ماذا تعرف عن لجنة الوظائف القيادية بشركات قطاع الأعمال؟ اللائحة الجديدة تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تضمن لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ، دور لجنة الوطائغ القيادية والاشرافية ، وذلك وفق نص المادة 5 من اللائحة .. تعرف علي تفاصيل تشكيلها ودورها بحسب اللائحة الجديدة .

أولاً: تشكيل اللجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة لجنة دائمة للوظائف القيادية من خمسة أعضاء برئاسة العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة، وعضوية عدد أربعة من الأعضاء المنتدبين التنفيذين من أكبر الشركات التابعة حجما فى أعمالها وبحضور المستشار القانونى للشركة القابضة دون أن يكون له صوت معدود.

ويتم دعوة العضو المنتدب التنفيذى للشركة التابعة لحضور أعمال اللجنة فيما يتعلق بالقيادات التنفيذية التابعة لشركته ويعد عضواً وله صوت باللجنة فى اختيار القيادات التنفيذية لشركتة .

ثانيا ؛ يكون للجنة الدائمة للوظائف القيادية أمانة فنية برئاسة مدير الموارد البشرية احد الوظائف القيادية بالشركة القابضة ؛لمعاونة اللجنة في أداء مهامها من تلقى الطلبات ،وتدوين بيانات الطلبات فى السجل المعد لذلك وتحديد كشف بالمتقدمين المستوفين للشروط المقررة للعرض على رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على اللجنة.

ثالثا: يجوز لمجلس إدارة الشركة إسناد عمليات التقييم للوظائف القيادية إلى أحد الشركات المتخصصة فى الموارد البشرية طبقا للقواعد والإجراءات الداخلية المنظمة لهذا الشأن.

رابعا: كما يجوز للجنة ان تستعين بالمعلومات التي توفرها لها الأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما تراه لازماً لترشيح القيادات.

خامسا: اختصاصات اللجنة:

1.النظر فى التجديد السنوى للقيادات التنفيذية بالشركات التابعة. 2.إبداء الرأى فى التعيين ، النقل ، الندب ، الإعارة.

3.النظر فى الإعداد لشغل الوظائف القيادية/الإشرافية الشاغرة بالشركة وتقييم نتائج أعمال شاغلى هذه الوظائف وفقاً للقواعد والمعايير التي تضعها الشركة في هذا الشان

4.مراجعة وإعتماد الترتيب النهائى للمتقدمين المرفوع من اللجنة المشكلة بالمادة (17) الذين اجتازوا التقييمات.

5.مراجعة خطة القوى العاملة السنوية لتحديد احتياجات الشركة من الموارد البشرية للوظائف القيادية.

6.ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات تخص الوظائف القيادية/الإشرافية.