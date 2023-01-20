قافلة طبية مجانية بقرية مهدى الأخرم فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية بوزارة الصحة، والتي تشرف عليها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار_يومي الأربعاء والخميس الماضيين _ بقرية مهدي الأخرم مركز الفشن، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (باطنة/ أطفال/ صدر/جراحة/نساء/ جلدية/تنظيم الأسرة/أسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1620 مريضا، وصرف العلاج لهم بالمجان "معمل دم 33 ، معمل طفيليات 29 ،حالات الأشعة 10 ،استصدار 9 قرارات علاج على نفقة الدولة ، تحويل 6 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 53 حالة".

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد/متابعة الحمل/تنظيم الأسرة/سرطان الثدى/سلامة الغذاء/سوء استخدام الأدوية/الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطناً.

من جهته، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى توليه الوزارة لتلك القوافل وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.