الكشف على 1638 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة ب البحيرة قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالى قرية زاوية البحر بكوم حماده على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1638 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة.

وتأتى هذه القافلة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، (الباطنة 228 - الأطفال 476 - الجراحة 261 - الأنف والأذن 189 - النساء 112 - تنظيم الأسرة 21 - الرمد 172- الأسنان 69 - القلب 110)

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.