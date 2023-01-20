فنلندا: حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 590 مليون يورو

كتب أحمد عرفة

أعلنت فنلندا، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 590 مليون يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال ميكولا باستون، الباحث السياسي، إن المساعدات العسكرية الغربية، وعلى رأسها دبابات تشالنجر البريطانية و"ليوبارد 2" الألمانية ستساعد أوكرانيا كثيرًا في صدّ العدوان الروسي على حد وصفه.

وأضاف الباحث السياسي، في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا لن تخضع لروسيا، وإنها عازمة على طرد القوات الروسية من كل شبر على أراضيها.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن أوكرانيا لا تركز على تحرير شبه جزيرة القرم فقط، ولكن كل الأراضي التي تحتلها روسيا، موضحا أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية طالما أن أوكرانيا لم تهاجم العمق الروسي.

وأوضح الباحث السياسي، أن التنازل عن الأراضي الأوكرانية خوفًا من تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية سيدفع موسكو للاستيلاء على العديد من المدن الأوروبية تحت تهديد الترسانة النووية الروسية، لافتا إلى أن مصلحة كييف تكمن في الحفاظ على أراضيها والحفاظ على الشعب الأوكراني ضد التهديد الروسي.