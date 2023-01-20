غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس من الغد لمدة 3 أشهر

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو ، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس، مما يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس لإزالته وتكسيره والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية إتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو.

وأشارت المحافظة، إلى أن أعمال الغلق لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

-حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود اعلى كوبرى مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تقوم باستكمال السير بإتجاه شارع أحمد عرابى .

- الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة اسفل منزل كوبرى 15 مايو المستحدث.

- العودة مرة اخرى بشارع احمد عرابى اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى الى مناطق الزمالك - وسط القاهرة .

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية.