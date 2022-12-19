هنودع الزحمة.. شاهد أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد من ميدان سفنكس

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لمراحل العمل بمسار محور 26 يوليو الجديد، نطاق وصلة أحمد عرابي بميدان سفنكس وفي مدخل شارع جامعة الدول العربية، والذي يشهد أعمال صب للقواعد الخرسانية واستكمال الأعمال الإنشائية للمحور.

ويستهدف محور 26 يوليو الجديد إنهاء أزمات الازدحام المرورى والتكدس على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، حيث يبدأ مساره من شارع أحمد عرابى مرورا بمنطقة المطار ويستمر فى مساره حتى يصل إلى مدينة 6 أكتوبر.

بدأ المشروع بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد، حيث تجرى أعمال تطوير وتوسعة المحور القديم بإضافة 3 حارات مرورية ثم إنشاء محور السبتية.

ويجرى إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى مرورا بمنطقة المطار ثم بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد، والبراجيل ومناطق كرداسة، ويمتد حتى 6 أكتوبر، حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالى، بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ليتقاطع مع ثلاثة محاور، محور عرابى ومحور الفريق كمال عامر ومحور 26 يوليو الجديد، وكلها تتقاطع أيضا مع الطريق الدائرى.

ينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان، وسيعمل على إنهاء أزمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد المشروع إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد، كما يتم إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى، وإنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار، بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، وإنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.