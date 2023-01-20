ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين كونوا تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الاجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بتغير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، ثم يستولوا على المبالغ المالية ويفروا هرابين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من شخص "مجهول" لتواصله معه هاتفياً من رقم "مُحدد" والإتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال (مبلغ مالى عملة محلية مقابل مبلغ مالى عملة أجنبية) ولدى حضوره غافله وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- غادر البلاد")

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدين، وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه)..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب وأقرا بقيامهم بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه بالنصب والإحتيال على المواطنين ، بإستخدام المبالغ "المقلدة" المضبوطة بحوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.