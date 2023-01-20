زيلينسكى: نحتاج مزيدا من المساعدات لمواجهة روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج مزيدًا من المساعدات لمواجهة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى: نحتاج مدافع ومدرعات ومنظومات دفاع جوي، ونحتاج لصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى.

وتابع الرئيس الأوكرانى، أن الحرب الروسية غير مبررة ونطالب بالمزيد من الأسلحة الغربية، ونطالب بتقديم مزيد من الدعم العسكري الغربي.

وقال فولوديمير زيلينسكى: نحن ندافع عن العالم الحر والديمقراطي.

وفى وقت سابق صرح الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بأن النزاع على أراضي أوكرانيا هو نزاع بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ميلانوفيتش للصحفيين، الخميس: "إن روسيا تقوم عبر أوكرانيا بتصفية الحسابات مع الأمريكيين. وهذا لن يحل في برلين وباريس وبروكسل، حيث يقعد أشخاص غير مهمين وغير منتخبين. هذا سيحل بين موسكو وواشنطن".

وأكد أن موقف كرواتيا بشأن أوكرانيا لم يتغير، وأنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وقد أرسلت أسلحة لها، لكنها لن تدرب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها.

وفى معرض حديثه عن جذور النزاع في أوكرانيا، قال: "إن كل ما كان يحدث منذ عام 2014 حتى اليوم، من الأفضل عدم الدخول في تفاصيله".

وكان الرئيس الكرواتي قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والناتو يخوضان "حربا بالوكالة" مع روسيا في أوكرانيا. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس كرواتيا بأنها "نزيهة".