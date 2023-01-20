رئيس مدينة الزينية بالأقصر يشهد بيع 25 طن سلع غذائية بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، على مدار 48 ساعة، فعاليات مبادرة بلدنا بخير لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل قدوم شهر رجب المبارك، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وأشاد رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال متابعته لفعاليات المبادرة أمام مقر مجلس مدينة الزينية بكافة المبادرات التى تساهم فى دعم المواطنين وتوفر لهم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكداً على توفير رجال المدينة الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرة التي تقدم تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع لدعم الأهالى فى شتى أرجاء مدينة الزينية.

وفى هذا الصدد يقول محمد عبد العليم الضبعاوى منظم مبادرة بلدنا بخير بالزينية، أنه تم توفير سيارات تحمل 25 طن مواد غذائية لبيع السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة وغيرها من السلع بأسعار أقل من المحلات بـ30%، وذلك برعاية وزارة التموين ومحافظة الأقصر للعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل دخول شهر رجب المبارك، حيث بدأت الحملة طوال يوم الأربعاء أمام مجلس مدينة الزينية، وتواصلت أمس الخميس بتوزيع كميات أخرى من السلع الغذائية فى مجالس قرى مركز ومدينة الزينية.

وكانت قد شهد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، افتتاح المعرض السادس ضمن معارض "أهلا رمضان" وذلك فى مدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وافتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، معرض أهلا رمضان وضد الغلاء بمدينة القرنة أمام معدية الأهالي، حيث يعتبر ذلك المعرض السادس من سلسلة المعارض المستهدف إقامتها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 - 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بمشاركة الغرفة التجارية بالأقصر والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، حيث يتم العمل من الجميع بمجهودات كبيرة من رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، لدعم المواطنين فى مدن وقرى محافظة الأقصر عبر إقامة معارض "أهلا رمضان ضد الغلاء"، وذلك بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والتي سوف تستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.



عمليات بيع 25 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة بالزينية (1)



رئيس مدينة الزينية بالأقصر يشهد بيع 25 طن سلع (1)



رئيس مدينة الزينية بالأقصر خلال فعاليات المبادرة لبيع السلع (1)



رئيس مدينة الزينية بالأقصر يشهد بيع 25 طن السلع الغذائية (1)



جانب من الاقبال على شراء السلع (1)