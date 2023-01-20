تحليق 22 رحلة بالون طائر غرب الأقصر على متنها 440 سائحا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 22 رحلة بالون طائر فجراً أقلت على متنها أكثر من 440 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتى نهر النيل من السماء، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

من جانبه، يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه خرجت بالسماء حوالى 22 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق 440 سائح، حيث يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.

وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



تحليق رحلات البالون بالسماء فجراً



جانب من هبوط رحلات البالون غرب الأقصر