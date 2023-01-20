جامعة سوهاج: برنامج لغة الإشارة للتدريب على التعامل مع الصم والبكم

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة سوهاج، تفاصيل تنفيذ برنامج لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض بجامعة سوهاج، لتسهيل عملية التأهيل والتدريب على التعامل مع المريض من الصم والبكم، وتشخيص حالتهم المرضية بشكل دقيق.

وقال الصوينع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «بداية الاهتمام في الجامعة، هي أنها التحق بها طلاب مصابون بالصمم الكامل، لدينا طلاب في الفرقة الأولى والفرقة الثانية، بعد ذلك اهتممنا بكل شؤونهم الخاصة، ومركز نور البصيرة يرعى ذوي الإعاقة بداية من 18 سنة، وجرى تدشينه في عام 2006».

وأضاف مدير مركز نور البصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة سوهاج، أن المركز يحتوي الطلاب الصم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أصبح بمثابة المنزل لهم، من حيث القاعات والورش، ويتم تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية، سواء ترفيهية أو ثقافية، كما أخذ المركز على عاتقه الاهتمام بالاحتفالات العالمية.

وتابع: «في البداية، كان لدينا حالات من ضعاف السمع، ولم يكن لدينا حالات مصابة بصمم كامل، بذلنا مجهودا كبيرًا في هذا الصدد حتى نلحقهم بجامعة سوهاج، عملنا على تغيير اللوائح ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات».

وأكد، أن أستاذ المادة يشرحها وبجواره مترجم الإشارة، حيث عقد المركز بروتوكول مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وتم إمداد المركز بـ20 مترجم إشارة يحملون على عاتقه لغة الإشارة في الجامعة.

ولفت، إلى أن كورس لغة الإشارة في المركز يتكون من 4 مستويات، وكل مستوى لا يقل عن 5 جلسات في 5 أيام، وبعد كل مستوى يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة، وهذه الكورسات مفتوحة للجميع، من داخل وخارج الجامعة.

وحول تنفيذ برنامج لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض بجامعة سوهاج، اكد أن الدافع وراء هذا البرنامج وجود 7.5 ملايين أصم في مصر، من إجمالي 70 مليون أصم على مستوى العالم، وبالتالي فإنهم عندما يمرضون يجب أن يتعامل الأطباء معهم بلغة حوار واضحة، وهو ما يعمل البرنامج على إيجاده.