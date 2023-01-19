جامعة سوهاج تكرم 32 طالبًا لاجتيازهم ورشة لغة الإشارة المتخصصة بمركز نور البصيرة

سوهاج محمود مقبول

كرمت جامعة سوهاج 32 طالباً من كلية الطب، والذين اجتازوا البرنامج التدريبى فى "لغة الإشارة المتخصصة في الطب"، والتي نظمها مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تحرص علي تكريم المتميزين المشاركين في مثل هذه البرامج التدريبية، والتي تهدف في المقام الأول إلى الحث على تعلم لغة الإشارة ونشر ثقافة الصم، مضيفاً أن الجامعة تعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجهه ذوي الإعاقة وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم.

وأكد الدكتور خالد عمران على ضرورة الإدراك الجيد للغة الإشارة، وذلك لتفادي الآثار السلبية والنفسية السيئة لتلك الحالات، مشيراً إلى أن ورشة العمل تضمنت كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، ومراعاة التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لتلك الحالات.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع أن الورشة تضمنت أيضاً العديد من الموضوعات، ومنها تعليم سيكولوجية التعامل مع الأصم، وكيفية التواصل الفعال معهم، إلى جانب التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، والتدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

وأضافت الدكتورة سلمى عبد المنعم أنه تم تكريم الطلاب الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولي من كلية الطب، و نجحوا في الاختبار الذي تم إجراءه للمشاركين بالورشة عقب الانتهاء منها مباشرة، حيث تم تكريم كلاً من الطالبة مرح عماد الدين بالفرقة الثالثة لحصولها على المركز الأول، والطالب شهاب أبو الحمد أحمد بالفرقة الثالثة لحصده المركز الثاني، والطالب أحمد عصام عبدالصبور بالفرقة الخامسة، لحصده المركز الثالث، حيث تم توزيع جوائز مالية لهم من قبل رئيس الجامعة وذلك تشجيعاً ودعماً لتفوقهم وحاضر بالبرنامج التدريبي أمل البارودي مترجمة لغة الإشارة بكلية التربية النوعية بالجامعة.