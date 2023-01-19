اليوم السابع
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جامعة سوهاج تشارك فى الاجتماع التحضيرى بالمحافظة استعداداً لمواجهة الأزمات

الخميس، 19 يناير 2023 12:45 م
جامعة سوهاج تشارك فى الاجتماع التحضيرى بالمحافظة استعداداً لمواجهة الأزمات جانب من الاجتماع
سوهاج محمود مقبول

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شاركت جامعة سوهاج في الاجتماع التحضيري الذي عقدته المحافظة لمناقشة استعداداتها لمواجهة الأزمات والسيول والأمطار والكوارث الطبيعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، ولفيف من وكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلى الهيئات والجهات المعنية صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.
 
وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على التعاون المثمر مع المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية وتسخير كل إمكانياتها، وتقديم أوجه الدعم العلمى والفنى اللازم، من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة الشعب السوهاجى، باعتبار الجامعة شريكاً أساسياً فى مشروعات التنمية المستدامة على أرض المحافظة.
 
وأوضح الدكتور خالد عمران أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة آليات الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار حال حدوثها، من خلال تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محاكاة للأزمة، لقياس مدى جاهزية الأجهزة المختلفة، للتعامل مع الأزمات الطارئة التى قد تتعرض لها المحافظة، والإخطار الفورى بأى أحداث والتواصل مع غرفة العمليات الموجودة بالوحدات المحلية وغرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

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