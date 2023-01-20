"تموين بورسعيد" تضبط دجاجا فاسدا.. وأرز يباع بأزيد من التسعيرة

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة لمراقبة حركة الأسعار والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات التى تباع بالمحلات التجارية والأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ومن جانبها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى .

وأسفرت الحملة من ضبط أحد المحلات بحى الزهور يقوم صاحبة ببيع الأرز بأزيد من السعر الرسمى الجبرى وتم التحفظ على كمية تقدر ب 300 كجم أرز لحين صدور قرار النيابة .

كما تم ضبط 150 كجم دواجن ولحوم مجمدة مستوردة ينبعث منها روائح كريهة داخل أحد محال المجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناء على تقرير الطب البيطرى المرافق للحملة وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.