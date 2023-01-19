ضبط تمر فاسد وجبن شيدر وحليب منتهى الصلاحية بأسواق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة لأحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخازن حفاظاً على سلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل الحملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن مفتش الرقابة وبمعاونة عصام العاصى وأحمد العربى رئيس الرقابة التموينية بإدارة وسط وعادل عثمان كبير مفتشى التموين.

ومن جانبها، أسفرت الحملة التى شنها مفتشو إدارة تموين غرب من ضبط 300كيلو جرام من التمر ينبعث منه روائح كريهة فضلاً كونها تحتوى على حشرات كما تم ضبط جبن شيدر تزن 1800 كجم و وعبوات من الحليب زنة لتر كل منهما منتهى

الصلاحية مما يعد مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994.

كما تمكن مفتشى إدارة تموين وسط من ضبط أحد المحال الخاصة ببيع الحلويات بحوزته كمية تقدر ب100كجم سكر تموينى مدعم يقوم صاحب المحل بإستخدامه فى تصنيع الحلويات ما يعد مخالفاً رقم 45 لسنة 1995، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.