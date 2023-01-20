وكيل تعليم الأقصر يعلن إنهاء وتشغيل مدرسة الطود الثانوية الزراعية

كشف الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن سلسلة الإنجازات بالمديرية والتى شملت إنهاء وتشغيل مدرسة الطود الثانوية الزراعية بمساحة 84.108 م2 لتضم 15 ملحق بعدد 42 فصل، والتى أقيمت بتكلفة نحو 34 مليون جنيه، حيث كان العمل متوقف بها منذ بداية عام 2017.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الفترة الماضية شاركت المديرية التعليمية بالأقصر بمختلف توجيهاتها وأقسامها المختلفة في العديد من المسابقات على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2021 / 2022، شملت مسابقة التحدث بالفصحى، وتم الحصول على المركز الأول علي مستوي الجمهورية والمركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى بجامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور صبرى خالد، أنه تمت المشاركة فى مسابقة ايسفتم، كما شاركت مديرية التربية والتعليم في معرض العلوم والهندسة بالقاهرة بعدد 6 مشروعات وفازت بخمسة مراكز على مستوى الجمهورية، كما شاركت المديرية فى مسابقة المكتبات وتم الحصول على المركز الأول جمهورية فى المكتبات النموذجية على مستوى المرحلة الإعدادية والمركز الثاني جمهوري على مستوى المرحلة الإبتدائية.

وفى نفس السياق تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل لهيئة الأبنية التعليمية لخدمة وتطوير المدارس فى شتى أرجاء مدن محافظة الأقصر، حيث إنه يتم العمل بقرى مدينتي إسنا وأرمنت ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وجرى تطوير عشرات المدارس وصيانتها لخدمة أطفال تلك القرى، حيث نجحت الهيئة فى مشروعات مبادرة حياة كريمة بالعمل فى تسليم عدد 19 مدرسة (انشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية ) بعدد فصول 207 فصل بمركز إسنا، وجارى العمل بعدد 13 مدرسة بعدد 185 فصل ضمن برنامج حياة كريمة.

كما تم إنهاء وتسليم 26 مدرسة صيانة بعدد فصول 353، وجارى العمل بعدد 8 مدارس بعدد 159 فصلا، وتم نهو وتسليم عدد 5 مدارس (انشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية ) بعدد فصول 74 فصلا بمركز أرمنت، وجارى العمل بعدد 3 مدارس بعدد 60 فصلا ضمن برنامج حياة كريمة، وتم نهو وتسليم عدد 10 مدارس صيانة بعدد فصول 154، وجارى العمل بعدد 4 مدارس بعدد 112 فصلا، وبالنسبة لمشروعات الهيئة خارج مبادرة حياة كريمة، فقد تم نهو وتسليم عدد 4 مدارس (انشاء جديد – توسع كلى وجزئى –تعلية ) بعدد فصول 68 فصلا بمدينة الأقصر، وبمركز أرمنت وبمركز البياضية، وجارى العمل بعدد 7 مدارس بعدد 107 فصول.