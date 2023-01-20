انقطاع المياه اليوم عن عدد من المناطق بحلوان و15 مايو لمدة 24 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد عدد من المناطق بحلوان ومدينة 15 مايو، بالقاهرة، انقطاع لخدمة مياه الشرب، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الانقطاع يأتى بناء على طلب جهاز مدينة 15 مايو التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لقيام الجهاز باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.

وأضافت الشركة أن المناطق التى تتأثر بالإنقطاع هى مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو.

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وأعلنت الشركة توفير مياه صالحة للشرب من خلال الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع جهاز مدينة 15 مايو، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.