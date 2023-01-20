الداخلية تضبط لصا حاول سرقة رادار بالطريق الدائرى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة إتلاف رادار مرورى على الطريق الدائرى بالقليوبية فى إطار محاولة سرقته، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدى على المال العام.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائرى كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة سرقته.

بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.