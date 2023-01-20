الجيش الصومالى يتصدى لهجوم عناصر إرهابية على مدينة وسط البلاد

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن أحد الضباط بالجيش الصومالي قوله، إنه تم التصدي لمحاولة هجوم العناصر الإرهابية، وتم تكبيدهم خسائر فادحة.

وأسفرت العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عن تحرير العديد من المناطق.