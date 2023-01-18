وأوضح الجيش - في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية جرت في مزرعة (شيخ قاسم)، وخاصة في قرية (طغحو) الواقعة في منطقة (حوادلي)، وخلال العملية تم العثور على أسلحة ومركبات عسكرية فر منها العدو الإرهابي".

وأشار الضباط الذين قادوا العملية إلى أن العملية العسكرية ضد الإرهابيين ما زالت مستمرة في منطقة "حوادلي" ومحيطها.