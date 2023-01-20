وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن القتال الأخير في سوليدار وحولها تسبب في دمار واسع النطاق مما ترك السكان الذين ما زالوا هناك في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لافتا إلى أن هذه هي أول قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات تصل إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أطراف النزاع بحركة القافلة مسبقا من خلال نظام الإشعارات الإنسانية.

وأوضح ليركا أن منظمات المعونة في أوكرانيا التي ينسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسعى جاهدة لزيادة عدد القوافل المشتركة بين الوكالات إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أوكرانيا حيث الاحتياجات ماسة ، منوها إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.