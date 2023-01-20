جنيف (أ ش أ)

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن موظفين إنسانيين بالمنظمة فى أوكرانيا نجحوا فى الوصول هذا الصباح إلى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية بالقرب من سوليدار فى شرق دونيتسك، وذلك بقافلة إنسانية مكونة من 3 شاحنات لدعم أكثر من 800 شخص لا يزالون في المجتمعات المحيطة بسوليدار حيث حملت القافلة الطعام والماء والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي.

وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن القتال الأخير في سوليدار وحولها تسبب في دمار واسع النطاق مما ترك السكان الذين ما زالوا هناك في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لافتا إلى أن هذه هي أول قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات تصل إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أطراف النزاع بحركة القافلة مسبقا من خلال نظام الإشعارات الإنسانية. وأوضح ليركا أن منظمات المعونة في أوكرانيا التي ينسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسعى جاهدة لزيادة عدد القوافل المشتركة بين الوكالات إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أوكرانيا حيث الاحتياجات ماسة ، منوها إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.

من جانب اخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة "كليشيفكا" في محور دونيتسك وتحرير "لوبكوف" في منطقة زاباروجيه وسط مواصلة قواتها تقدمها في كافة المحاور.

وقال المتحدث باسم وزرة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القوات الروسية استهدفت في محور كوبيانسك، اللواءين 14 و92 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق "تيمكوفا" و"تاباييفكا" و"بييرستوف" في مقاطعة خاركوف، وتم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وأسلحتهم ومعداتهم العسكرية ومدفعتي هاوتزر D-20 و D-30.

وأضاف اللواء كوناشينكوف أن قواتنا تمكنت في محور كراسني ليمان من استهداف اللواءين 92 و 66 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق "ستيلماخوفكا" و"ماكيفكا" في لوغانسك ، بالإضافة إلى استهداف لواء الهجوم وتم تصفية أكثر من 40 جنديا ومركبتين ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر D-20.

وتابع كوناشينكوف أن القوات تمكنت أيضا في محور دونيتسك، من السيطرة على بلدة "كليشيفكا" وتصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر Giacint-B و D-20.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه تم في محور زاباروجيه تحرير بلدة "لوبكوف" وتدمير مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من "كامينسكو" بمنطقة زابوروجيه، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-37 في "مالا توكامشكا" بمنطقة زاباروجيه، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تصل إلى 90 بين قتيل وجريح في صفوفه وعتادهم العسكري وآلياتهم من بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، بالإضافة إلى مدفعتي D-20 و D-30.

وفي سياق آخر، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وذلك إثر الوضع المتدهور في المنطقة.

وأضاف غروسي - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الوضع حول زابوروجيه آخذ في التدهور مع تطور الصراع، لافتا إلى أن الوضع على الجبهة الشرقية يزداد سخونة، لذلك من المهم والعاجل اتخاذ بعض الإجراءات الوسيطة لحماية المحطة النووية.

وتقع محطة زاباروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات لكل منها، والمحطة منذ مارس الماضي تحت حماية الجيش الروسي وذلك لحماية وتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.