ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية لـ2 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 3.1 لتصل إلى حوالي 6.1 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %1.2 لتبلغ حوالي 4 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 13.7% لتصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 4.5% لتبلغ حوالي 6.1 مليون برميل يوميا.

و ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 123 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9 مليون برميل يوم، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 ليصل إلى 9.190 مليون برميل يوميا ،في تطور أخر ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 11 حفارة خلال شهر أكتوبر 2022 ليبلغ 683 حفارة.

وطالب العديد من قادة العالم والمسئولين الذين شاركوا فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، الذى يناقش المخاوف الاقتصادية واستمرار موجة التضخم العالمية فضلا عن الركود الذى يهدد اقتصاديات الدول الكبرى والنامية، بأهمية وقف استخدام الفحم والنفط والغاز.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اتهامات لشركات صناعة النفط لما تسببه من الاضرار بالكوكب، وبعث برسالة قوية إلى شركات النفط بشأن مسؤوليتها فى تغير المناخ، وقال "منذ السبعينيات"، أدرك العديد من منتجى النفط أنهم بفضل أعمالهم يقومون بتدمير الكوكب.

لهذا السبب، دعا رئيس الأمم المتحدة الشركات والدول إلى الامتثال لالتزاماتها بخفض الانبعاثات. وقد طلب منهم التوقف عن استخدام الحيل، مثل استخدام أرصدة الكربون، والتعامل بجدية بشأن تقليل ثانى أكسيد الكربون المنبعث فى الغلاف الجوي.