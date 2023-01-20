إصابة 3 مواطنين فى انقلاب دراجة بخارية بطريق عمارات المرور بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 3 مواطنين إثر إنقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق عمارات المرور بالمدينة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة لدى مرور دراجة بخارية على طريق عمارات المرور بمدينة إسنا، ويستقلها 3 أشخاص وهم كل من "محمود كرم" 28 سنة، و"أحمد محمد" 43 سنة، و"أشرف محمد" 53 سنة، والتي انقلبت نتيجة السرعة الزائدة، وأصيب الثلاثة بكدمات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة 3 أخرين، مساء أمس الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين، بجوار كوبري قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وبداية الواقعة كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين بجوار كوبري قرية الحميدات بإسنا، وذلك نتيجة التخطي الخطأ.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث، قيادات المديرية ومركز شرطة إسنا، وتبين من المعاينة مصرع كلًا من، "علي. م. ع" 22 سنة، "أحمد.س.م" 16 سنة، "أحمد. خ. م" 22 سنة، وإصابة "فتحي. ر. س" 40 سنة، "ربيع.م.ا" 42 سنة، "محمود. م.م" 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات، جميعهم مقيمين بمركز إسنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثامين لأهل المتوفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.