مصرع مواطن سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة الطود شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مصرع مواطن عقب سقوطه فى إحدى بيارات الصرف الصحى بمنطقة نجع علوان التابعة لقرية العديسات بالمدينة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين التصريح بالدفن وتسليمها لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأقصر يفيد بسقوط مواطن يدعى "عبد الحميد أحمد عثمان" 43 سنة فى إحدى بيارات الصرف الصحى بمنطقة نجع علوان التابعة لقرية العديسات بالمدينة، وحاول الأهالى إنقاذه ولكنه لقى مصرعه وتم انتشال جثمانه من البيارة، ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين التصريح بالدفن وتسليمها لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصابة 3 أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين، بجوار كوبرى قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وبداية الواقعة كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين بجوار كوبرى قرية الحميدات بإسنا، وذلك نتيجة التخطى الخطأ.

وعلى الفور انتقل لمكان الحادث، قيادات المديرية ومركز شرطة إسنا، وتبين من المعاينة مصرع كلًا من، "علي. م. ع" 22 سنة، "أحمد.س.م" 16 سنة، "أحمد. خ. م" 22 سنة، وإصابة "فتحي. ر. س" 40 سنة، "ربيع.م.ا" 42 سنة، "محمود. م.م" 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات، جميعهم مقيمين بمركز إسنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى لتلقى العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء فى تسليم الجثامين لأهل المتوفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة.