إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من المزرعة اليابانية على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من المزرعة اليابانية على الطريق الصحراوي الغربي، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.



وكانت قد شهدت قنا وفاة مهندس شاب، أثناء سجوده في صلاة الفجر بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وخيم الحزن على المدينة بعد وفاة هشام القاضي، مهندس بشكل مفاجئ.

وأوضح أهالي القرية، أن الشاب بارا بأهله ويداوم علي الصلوات ومنها صلاة الفجر، كما عرف عنه الطيبة والاحترام ومساعدة الآخرين من أقاربه وأصدقائي.

وتداول عدد من أصدقاء المهندس المتوفي، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيما شيع الآلاف من أبناء المركز جنازته.

