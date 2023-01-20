اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شبورة كثيفة تغطى عددًا من المناطق والطرق بالجيزة.. صور

الجمعة، 20 يناير 2023 06:53 ص
شبورة كثيفة تغطى عددًا من المناطق والطرق بالجيزة.. صور الشبورة
تصوير : حسين طلال

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تشهد بعض المناطق بمحافظة الجيزة شبورة متوسطة إلي كثيفة خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية، وسط مناشدة الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية علي تلك الطرق منعا لوقوع حوادث.
 
وأعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة أو الرياح أو سقوط أمطار على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال. 
 
ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.
 
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