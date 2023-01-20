إصابة شاب على يد شقيقين بسبب تضييع ضربة جزاء أثناء مباراة كرة قدم ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة منشية دياب التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شاب على يد شقيقين، بعد التعدي عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات على لعب كرة القدم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول شخص يدعى "ع م ت"، مصاب بإصابات شديدة بالوجه والرقبة إدعاء مشاجرة بينه وبين كلا من "م أ م"، وشقيقه "ي أ م"، بسبب العتاب على تضييع المجني عليه ضربة جزاء خلال لعب الكرة بملعب مركز شباب منشية دياب ببنها.

وعقب ذلك قام المتهم وشقيقه بإحضار أسلحة بيضاء "كتر"، وإصابة المجنى عليه بإصابات مختلفة في الوجه والرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية وإسعاف المصاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 764جنح مركز بنها.

وقال المجنى عليه، إنه أثناء المباراة واللعب في فريق واحد مع المتهم الأول ضيع ضربة جزاء، فقام المتهم بالتعدي علي بالسباب والشتائم وعقب المباراة تكرر ذلك، وعندما خرجنا للشارع نشبت بيني وبينه مشادة تطورت لمشاجرة فقام وشقيقه بالتعدي علي بالضرب بالآت حادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.