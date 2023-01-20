ونقلت وسائل الإعلام النمساوية الخميس عن نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي قوله: "إن تصريحات شالينبرج غير مقبولة".

وكان وزير الخارجية النمساوي قد دعا إلى الحفاظ على "النهج المعتدل" تجاه موسكو، لافتا إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي إحدى المنصات القليلة المتبقية التي تجمع أوكرانيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

كما تحدث الوزير ضد الحظر العام على تأشيرات الدخول للمواطنين الروس إلى أوروبا.

ومن جانبها، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أن الموقف الموالي لروسيا لا يزال قوياً للغاية في العديد من الدول الأوروبية ويمتد أحياناً إلى أعلى المستويات الحكومية.