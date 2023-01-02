كتبت فاطمة خليل

مع بداية العام الجديد يضع الكثيرون أهدافاً جديدة للعام الجديدة، ومن بين الأهداف التي يجب أن تهتم بها العناية بصحتك النفسية، لذا في هذا التقرير نقدم 7 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية فى العام الجديد 2023، بحسب موقع "Health".

7 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية فى العام الجديد 2023



1. تهدئة عقلك



إن معرفة كيفية تهدئة أفكارك أثناء القلق أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في مكافحة صعوبات الصحة النفسية، جرب طرقًا مختلفة حتى تجد طريقة تساعدك على التعامل مع السلبية.

قد تختار نشاطًا مثل: ممارسة هواية تفضلها أو رياضة يساعدك على البقاء هادئًا أثناء إدارة العديد من خيوط الحياة التي تعمل في نفس الوقت سوف يرتاح عقلك حقًا نتيجة لذلك.

2. التواصل أمر لا بد منه



لا تفصل نفسك عن عائلتك وأصدقائك عندما تكون في مواقف عصيبة بدلاً من ذلك، حاول التواصل ومشاركة مشاكلك.

في أوقات التوتر والقلق ، يمكن أن يساعد التحدث عن أفكارك في تقليل مشاكل الصحة العقلية ، وقد تتلقى دعمًا من الآخرين. إن معرفة أن هناك شخصًا ما يدعمك يمكن أن يساعدك على الشعور بتوتر أقل وثقة أكبر.

3. الحد من وقت الشاشة



يجب أن تخضع للتنظيم الذاتي من حيث استخدام الأدوات ووقت الشاشة.

يؤدي الإكثار من مشاهدة الأخبار واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان إلى زيادة الخوف من الضياع ومشاعر الغيرة والعزلة وعدم الملاءمة.

في المقابل ، هذه المشاعر تضخم المشاعر السلبية ، ولها تأثير على مزاجك ، ويمكن أن تجعل مشاكل الصحة العقلية الحالية أسوأ.

4. المشاركة في النشاط البدني



النشاط البدني الذي يساعد على تدفق الدم يرفع من مزاجك. كما أنه يساعد في رفع مستويات السيروتونين في الجسم ، أو "هرمونات السعادة.

لذلك ، يمكن أن يكون الحفاظ على الصحة البدنية في كثير من الأحيان هو المفتاح للحفاظ على الصحة العقلية أيضًا.

تأكد من قيامك بنشاط بدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. لتحسين حالتك المزاجية ، يمكنك أيضًا تجربة التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو الرقص أو المشي.

5. تقبل عيوبك



أن تكون واقعيًا وتقبل وضعك أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في إعطاء الأولوية لصحتك العقلية.

قبول أخطائك وإخفاقاتك يمكن أن يمهد الطريق للنجاح في حياتك والنجاح يضيف إلى السعادة بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيام بذلك قد يخفف من ضغط كونك مثاليًا ويفتح الطريق للنمو والتحسن في الحياة.

6. امنح نفسك مكافأة



يمكن أن تحسن الرعاية الذاتية صحتك العقلية حقًا لفهم احتياجاتك وأهدافك، حاول قضاء بعض الوقت بمفردك. امنح نفسك مكافأة إذا كنت لا تعرف كيفية تحسين مزاجك. هذا يمكن أن يعطيك راحة مؤقتة.

7. لا تخجل من الحصول على مساعدة طبية



قد تشعر أحيانًا أن الأشخاص في حياتك ليس لديهم الوقت للاستماع إليك ومشاعرك أو ليس لديهم حقًا القدرة على فهم ما تحتاجه وما تمر به.

في مثل هذا السيناريو ، فإن الحصول على المساعدة من طبيب أو أخصائى نفسي هو أفضل طريقة للخروج من هذا الموقف.