اليوم السابع
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وزير مالية ألمانيا يتوقع تراجع التضخم فى بلاده خلال 2023

الإثنين، 02 يناير 2023 12:00 ص
وزير مالية ألمانيا يتوقع تراجع التضخم فى بلاده خلال 2023 كريستيان ليندنر
كتب محمد جمال

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يتوقع وزير المالية الألمانى، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم فى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا هذا العام إلى 7 %، وأن يواصل التراجع فى 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد، بحسب سكاى نيوز.
 
وقال ليندنر في لقاء صحفى مع صحيفة بيلد منشور، الأحد، إن مستوى التضخم المستهدف سيظل عند 2 بالمئة، مشير إلى أن بلوغ هذا المستوى يجب أن يكون هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة في ألمانيا.
 
وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير الماضي، وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر إلى 11.3 بالمئة من 11.6 بالمئة في الشهر السابق.
 
وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد تراجع للمرة الأولى في عام ونصف العام، ولكن بأقل من التوقعات في شهر نوفمبر، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته.
 
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، منتصف ديسمبر، أن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجع إلى 10.1 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري في القراءة النهائية، وذلك بعد أن سجل المؤشر مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.
 
وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيبقى دون تغيير عن القراءة الأولى عند 10 بالمئة.

ألمانيا

اقتصاد

برلين

أوروبا

التضخم

الحرب الروسية الأوكرانية



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