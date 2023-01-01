البورصة المصرية الأفضل أداء بين بورصات المنطقة خلال عام 2022

كتب هانى الحوتى

تباين أداء أسواق المال العربية والبورصة المصرية الأفضل أداءً فى الشرق الأوسط في عام 2022

شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الاوسط فترة صعبة في عام 2022، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين، حسبما اوضح كبير استراتيجيي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Exness وائل مكارم والذي أضاف أن التحديات السابقة أدت لتباين أداء الأسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مكارم إن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.