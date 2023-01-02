وزير الطيران: خطة لتطوير أسطول شركة مصر للطيران

كتب محمود عبد الغني

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تستهدف في الوقت الحالي تقليل خسائرها من خلال دراسة الخطوط التي تعمل عليها حاليا مما أثر علي خطة تحديث أسطول الشركة.

وأشار "عباس" خلال لقاءه بمحرري وزارة الطيران المدني بمقر الوزارة، إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران استعانت ببيت خبرة تابع لشركة لوفتهانزا لدراسة الوضع الحالي بالشركة، والتي أكدت ضرورة العمل بـ 70 طائرة حاليا، وهو ما تتملكه الشركة حاليا، مشيراً إلي أن الشركة لديها العديد من الطائرات المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران نقلت 36 ألف راكب خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلي الرحلات الداخلة، لافتا إلى أن الشركة الوطنية تعمل علي رفع الجودة من أجل زيادة عدد الركاب.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن في شهر يوليو الماضي كانت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني تملك 12 طائرة وأنها اليوم وصلت إلي 24 طائرة مؤكدا علي حركة التطوير التي تشهدها الشركات.

وأثنى وزير الطيران المدني، على الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والجهود التي بذلها قطاع المراقبة الجوية تحديدا خلال فترة قمة المناخ COP27، التي سجلت أعلى معدل تشغيل في الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ الدولي.

وأشاد الفريق عباس حلمي، بمشاركة وكفاءة المراقبين الجويين في التعامل مع الحركة الجوية خلال الفترة ما بين أول نوفمبر حتى 18 نوفمبر.