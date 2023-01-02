اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الإثنين، 02 يناير 2023 11:59 ص
مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى منذ قليل شخص مصرعه وأصيبت سيدة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بمركز النوبارية بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين  مصرع شخص وإصابة اخر إثر  وقوع حادث انقلاب سيارة  بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز النوبارية. 
 
وأسفر الحادث عن مصرع  دياب.ع.خ 62 سنة - النوبارية، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة، وإصابة خضرة.س.ف 50 سنة - النوبارية بكدمات و سحجات بالجسم.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابة لذات المستشفى لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
 

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